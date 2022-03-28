عراقي يفوز بمنصب نائب رئيس الإتحاد العربي للمصارعة

2022/03/28 | 13:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فازَ رئيس الاتحاد العراقيّ للمصارعةِ، شعلان عبد الكاظم، بمنصبِ نائب رئيس الإتحاد العربي خلال الانتخاباتِ التي أقيمت في مدينةِ مكة المكرمة بالمملكة العربية السعوديّة صباح اليوم الاثنين.وقالَ عبد الكاظم في بيان إن “الانتخابات أفرزت عن فوز كمال أبو عزيزة رئيسًا للاتحاد العربي، وسيمنح هذا الفوز مصارعينا حرية أكبر للاحتكاك وكسب الخبرات من […]

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