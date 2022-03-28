الكاظمي يصدر توجيهات بشأن إحراق مقر الديمقراطي من قبل الفصائل

2022/03/28 | 13:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ترأس رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الإثنين، اجتماعًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي، إنّ "المجلس اطلع على استعراض شامل للأوضاع الأمنية وجهوزية القوات المسلحة، فضلاً عن متابعة سير العمليات الأمنية في مطاردة فلول داعش المندحرة".

وأكّد المجلس، وفق البيان، "الوقوف بحزم أمام الممارسات التي تعمل على ضرب السلم المجتمعي أو الإساءة إلى الرموز الدينية، أو مهاجمة المقار الحزبية والأملاك العامة والخاصة".

وأكّد الكاظمي، "ضرورة منع أي انعكاس سلبي للأزمات السياسية على الشارع العراقي، ووجه القوات الأمنية باتخاذ الحيطة والحذر والاستعداد لأداء الواجب في حماية أمن المواطنين ومقار الفعاليات السياسية والاجتماعية، وبما يؤكد سلامة المواطنين وممتلكاتهم".

كما وجه، بـ "حجز الضبّاط المقصّرين في واجبهم وعزلهم عن مهامهم، من أجل تعزيز روح الالتزام بالواجب"، بحسب البيان.

وأشار البيان أيضًا، إلى أنّ المجلس "رفض أي تهديد للسلم الأهلي وتعكير صفو حياة المواطنين، مؤكدًا أنّ القوات الأمنية ستتعامل بمهنية وبما يمليه الواجب والقانون تجاه أمن الوطن والمواطن بوجه أي اعتداء أو تجاوز".

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