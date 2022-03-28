موقف جديد من تحالف السيادة حول التمثيل والمعارضة يسبق جلسة الأربعاء - عاجل

2022/03/28 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أكد تحالف السيادة، اليوم الإثنين، أنه يعارض اقصاء أي طرف سياسي من التمثيل في الحكومة المقبلة.

وقال النائب عن التحالف السيادة، فهد الراشد، لـ(بغداد اليوم): "نأمل عودة المفاوضات بين الفرقاء السياسيين لغرض الاسراع بإنهاء الانسداد السياسي والمضي بتشكيل الحكومة لغرض تلبية طموح الناس الذين يريدون تحسين وضعهم المعيشي وإنهاء التراجع بالخدمات".

وأضاف الراشد، أن "تحالف السيادة ضد اقصاء اي طرف من التمثيل واذا كانت هناك كتلا تريد الذهاب للمعارضة فيجب ان تذهب بإرادتها وليس عن طريق الاقصاء كون المعارضة يجب أن تكون إيجابية وليس سلبية".

وتابع: "وعليه يجب ان يجلس الجميع على طاولة واحدة قبيل جلسة بعد غد الاربعاء، وهنا ممكن ان نذهب إلى حكومة تلبي طموحات الشارع من جهة مع ضمان برلمان يسن القوانين المهمة التي تخدم المجتمع من جهة اخرى".

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