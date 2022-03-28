2022/03/28 | 13:44 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني يندد بإحراق مقر حزبه في بغداد: نحن ضد الإساءة للرموز الدينية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/28 | 13:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يندد بإحراق مقر حزبه في بغداد: نحن ضد الإساءة للرموز الدينية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يندد بإحراق مقر حزبه في بغداد: نحن ضد الإساءة للرموز الدينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).