الحكيم : حالة الانسداد السياسي ستنعكس سلبا على المواطن

2022/03/28 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني،عمار الحكيم ،اليوم الاثنين، القوى السياسية لتكثيف لقاءاتها للاتفاق على برنامج حكومي واضح المعالم،وصياغة أولويات المرحلة المقبلة.

وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر،” ادعوكم لتكثيف لقاءاتكم للإتفاق على برنامج حكومي واضح المعالم، وصياغة أولويات المرحلة المقبلة، وكيفية معالجة الأزمات الكبرى،لا سيما الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، وتجميد الخلافات الحالية، ريثما ينتج برنامج حكومي وطني، تكون المشاركة في الحكومة القادمة على أساسه مع تأكيدنا على عدم المشاركة فيها”.

وأضاف، أن حالة الإنسداد السياسي الخانق التي يعيشها العراق ستنعكس سلباً على المواطن، بدءا من عدم إمكانية الحكومة على تقديم قانون الموازنة.

وصياغة أولويات المرحلة المقبلة، وكيفية معالجة الأزمات الكبرى، لا سيما الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، وتجميد الخلافات الحالية، ريثما ينتج برنامج حكومي وطني، تكون المشاركة في الحكومة القادمة على أساسه مع تأكيدنا على عدم المشاركة فيها.https://t.co/hA03ZnGRsq

— Ammar Al-Hakim | عمار الحكيم (@Ammar_Alhakeem) March 28, 2022

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