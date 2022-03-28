صور: الإطاحة بمزور أختام للدوائر الحكومية في صلاح الدين

2022/03/28 | 13:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الاستخبارات تلقي القبض على متهم بحوزتة عدد من الاختام المزورة لمجموعة من الدوائر الحكومية في صلاح الدين ================ بعملية نوعية استندت الى معلومات دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهم بحوزتة عدد من الاختام المزورة لمجموعة من الدوائر الحكومية المهمة من بينها اختام لمحاكم التحقيق والجوازات […]

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