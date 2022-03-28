هيئة السياحة تصدر قرارات جديدة تتعلق بشهر رمضان (وثيقة)

2022/03/28 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة السياحة ،اليوم الاثنين، عددا من القرارات بشأن الاستعداد لشهر رمضان.

وبحسب الوثيقة فقد منعت هيئة السياحة، الإفطار العلني خلال شهر رمضان وغلق مكاتب ومخازن بيع المشروبات الكحولية.

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