وزراء اجتماع النقب: توافق على التنسيق الأمني ضد الإرهاب

2022/03/28 | 13:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة ومصر والإمارات وإسرائيل والبحرين والمغرب، حادث الخضيرة، الذي أسفر عن مقتل ضابطين إسرائيليين مساء الأحد، وقدموا التعازي لأسر الضحايا.

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