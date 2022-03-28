لا بد ان يحاكم فلاديمير بوتين لجرائمه بحق الشعب السوري والشعب الاوكراني والشعب الروسي - احمد موكرياني

2022/03/28 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_موكرياني لا يمكن التغاضي عن المعاناة التي سببه فلاديمير بوتين للشعب السوري والشعب الاوكراني والشعب الروسي وتضاف اليها زيادة معاناة الشعوب العالم برفع الأسعار المواد الغذائية وقلتها.



الأسباب التي تمكن بموجبها محاكمة فلاديمير بوتين:• قتله الأطفال والعُزل وشرد الملايين من الشعب الأوكراني.• تدمير البنية التحية والمباني السكنية والمستشفيات والمطارات في مدينة حلب السورية وفي أوكرانيا.• قتل الجنود ......





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