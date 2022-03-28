صفعة الأوسكار

2022/03/28 | 14:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقدم الممثل الأمريكي ويل سميث على صفع مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار اثر سخرية الأخير من الرأس الحليق لزوجته جادا سميث المصابة بمرض الثعلبة الذي يؤدي إلى تساقط الشعر بكثافة.وحصل النجم الهوليوودي ويل سميث بعد ذلك على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم “كينغ ريتشارد” حيث يؤدي شخصية والد ومدرب […]

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