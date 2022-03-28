إنقاذ وطن: سنعمل على اكمال نصاب الثلثين في مجلس النواب

2022/03/28 | 14:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب ماجد شنكالي المنضوي في تحالف إنقاذ وطن ،اليوم الاثنين، إن التحالف يملك الكثير من الخطط للمضي بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأشار شنكالي الى ان التحالف سيعمل خلال الساعات المتبقية على اكمال نصاب الثلثين بمجلس النواب وقد تكون هناك حوارات لحلحلة الكثير من الامور وفتح الأبواب، مبينا ان المواد الدستورية سيكون لها الدور الاكبر في الابقاء على حكومة تصريف الأعمال في حال لم تعقد الجلسة.

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