الإطار التنسيقي: متمسكون بموقفنا وسيناريو السبت سيتكرر الأربعاء

2022/03/28 | 14:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادات الإطار التنسيقي ،اليوم الاثنين، أن سيناريو السبت سيتكرر في جلسة الأربعاء المقبل المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال عضو الإطار التنسيقي عارف الحمامي ان الإطار التنسيقي متمسك بموقفه ولن يحضر إلى قبة البرلمان في جلسة الأربعاء المقبل مبيناً أن عدد المقاطعين لجلسة اختيار رئيس الجمهورية بلغ 126 نائباً بحسب التواقيع متوقعاً أن يصل عدد المقاطعين إلى أكثر من 137 نائباً.

واكد الحمامي أن ما يشاع عن حل للبرلمان في حال عدم عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا صحة له وإنما هناك أطراف اتخذت من هذا الموضوع ذريعة لتخويف بعض المستقلين لتغيير موقفهم.

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