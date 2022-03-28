الكرملين: نحن نسجل تصريحات بايدن بدقة

2022/03/28 | 14:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن تصريح الرئيس الأمريكي الجديد بشأن بوتين يبعث على القلق الشديد.وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين: “هذا تصريح يبعث على القلق بالطبع.سنواصل مراقبة تصريحات الرئيس الأمريكي بأكبر قدر من الاهتمام.نحن نسجلها بدقة وسنواصل القيام بذلك”.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ألقى كلمة مطولة […]

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