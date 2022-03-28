الصقور يواصل التحضير للبطولة الآسيوية

2022/03/28 | 14:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حيدر كاظم

يواصل نادي القوة الجوية تحضيراته في ملعبه تحضيرا للمشاركة في بطولة آسيا للأندية التي تنطلق في السابع من الشهر المقبل، بغياب أبرز عناصره.

وقال عضو إدارة الجوية هيثم كاظملـ(الصباح): إن تدريبات فريقه مستمرة تحت قيادة المدرب حكيم شاكر، من أجل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة، فنيا وبدنيا للمسابقة القارية المقبلة، ويغيب عن صفوف الفريق الأزرق العديد من اللاعبين البارزين منهم أحمد إبراهيم وضرغام إسماعيل وحسن رائد ومصطفى محمد جبر ومحمد علي عبود وإبراهيم بايش وعلاء عباس، بسبب ارتباطهم مع منتخبنا الوطني الذي يستعد لملاقاة سوريا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022، إضافة إلى منتظر عبد الأمير ومنتظر محمد جبر وكاظم رعد لالتحاقهم بالمنتخبين الأولمبي والشبابي، فضلا عن فهد طالب الذي يواصل رحلته العلاجية بعد أن أجرى عملية جراحية على مستوى الركبة.

وأشار إلى أن الملاك التدريبي ينتظر اكتمال صفوف الفريق بغية وضع اللمسات الأخيرة على الخطة والتشكيلة التي ستبدأ أمام الجزيرة الإماراتي في مستهل مشوار الصقور قاريا.



وأوضح كاظم أن فريقه عازم على الظهور بصورة مشرفة تليق بسمعته خصوصا والكرة العراقية عموما، لا سيما أنه صاحب لقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 3 مرات متتالية، مبينا أن الجوية يمتلك الإمكانات الجيدة والأدوات المميزة للذهاب بعيدا في المسابقة نحو الأدوار المتقدمة.

وعن فرق المجموعة وحظوظ الصقور في تصدرها ذكر اللاعب الدولي السابق أن الحظوظ متساوية بين أندية الشباب والجزيرة والجوية لنيل المركز الأول بحكم الخبرة ونوعية اللاعبين، وفي المقابل لا يمكن الاستهانة أيضا بقدرات مومباي الهندي الذي تغلب وديا على العين في آخر مواجهة ودية له.

وتابع أن المباراة الأولى أمام الجزيرة الإماراتي في غاية الصعوبة، والفوز فيها سيمهد الطريق للأزرق من أجل مواصلة النجاحات، لما لها من أهمية على الجانب النفسي للفريق.

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