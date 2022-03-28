مشاركة واسعة في مهرجان الزعفرانية لبناء الأجسام

2022/03/28 | 14:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : الصباح

أقام البطل العالمي ببناء الأجسام علي سوريا مهرجانا رياضيا ببناء الأجسام في منطقة الزعفرانية تحت شعار (المرحوم يوسف قيس) بمشاركة المراكز الرياضية في المنطقة وبحضور عدد من الشخصيات البرلمانية والرياضية والإعلامية.

وقال منظم المهرجان علي حسين لـ(الصباح الرياضي): لقد حرصنا على إقامة مهرجان رياضي لمسابقات بناء الأجسام من أجل فسح المجال أمام الشباب للاطلاع على مستوياتهم على المسرح، فضلا عن كسب الخبرة لاسيما أن هناك لاعبين يشاركون لأول مرة، وفعلا حصلنا على مواهب متميزة وسوف يتم تحضيرها للبطولات المحلية المقبلة، منوها بأن اللعبة تشهد انتشارا واسعا بين الشباب وكذلك بين المتابعين من مختلف الأعمار، مشيرا إلى أن منطقة الزعفرانية تزخر بالطاقات وقد رفدت الأندية والمنتخبات الوطنية بالكثير من اللاعبين وبمختلف الفعاليات

الرياضية.

وأضاف أن هذا النشاط حضره عدد من الشخصيات البرلمانية والرياضية والإعلامية، وكان من أبرز الحضور الأبطال العالميون فؤاد الشاوي وفاضل نعمة وعمر حنظل وعلي هاني وواثق الساعدي،مع حضور جماهيري غفير حرص على متابعة المنافسات لغاية لحظات التتويج، مبينا أن نتائج البطولة شهدت فوز عبد الرحيم رائد بالمركز الأول ضمن وزن 55 كغم، بينما توج بلقب منافسات وزن 60 كغم اللاعب فارس لفتة، وفاز سيف حسين بفعاليات وزن 65 كغم، مؤكدا أن هناك خامات جيدة قادرة على تمثيل المنتخب الوطني في المحافل الدولية في السنوات المقبلة إذا توفر لها الدعم والاهتمام من قبل الجهات المختصة.

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