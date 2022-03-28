المرور تطلق حملة واسعة لرصد هذه المخالفات وتوجه دعوة لسائقي المركبات

2022/03/28 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أطلقت مديرية المرور العامة، اليوم الإثنين، حملة واسعة لرصد مجموعة من المخالفات، فيما وجهت دعوة لسائقي المركبات.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي، باشرت مفارز مديرية المرور العامة في بغداد والمحافظات بحملة واسعة لرصد المخالفات المرورية ومنها مخالفة التلاعب وتحريف واخفاء معالم الارقام للمركبات".

ودعت، سائقي المركبات إلى "الالتزام والتقيد بالأنظمة والتعليمات المرورية وتجنب ارتكاب المخالفات لكي لا يعرضوا انفسهم للمحاسبة القانونية".

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