اعتقال متهم بحوزته اختام مزورة لدوائر حكومية في صلاح الدين

2022/03/28 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ صلاح الدين

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، عن القبض على متهم بحوزته عدد من الاختام المزورة لمجموعة من الدوائر الحكومية في صلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعملية نوعية استندت الى معلومات دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهم بحوزته عدد من الاختام المزورة لمجموعة من الدوائر الحكومية المهمة من بينها اختام لمحاكم التحقيق والجوازات والجنسية وجهاز الأمن الوطني".

وأضافت أنه "عملية القاء القبض على المتهم تمت في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين بعد استحصال الموافقات القضائية وبالجرم المشهود وبحوزته اختام مختلفة".

وتابعت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال اوراقه التحقيقية".

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