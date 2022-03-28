2022/03/28 | 14:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، فوز رئيس الاتحاد العراقي للاسكواش علي جهاد بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للعبة.وذكرت الاولمبية في بيان أن “رئيس الاتحاد العراقي للاسكواش علي جهاد، فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للعبة وذلك في مؤتمر الجمعية العامة الذي اقيم بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية”.وأشادت اللجنة بـ”ثقة الاتحاد العربي […]

ظهرت المقالة بعد المصارعة..



العراق يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للاسكواش أولاً على ايرث نيوز.

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