2022/03/28 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن عضو الاتحاد الإسلامي الكردستاني كاروان محمد ،اليوم الاثنين، عن مقاطعة حزبه جلسة الأربعاء المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال محمد إن الاتحاد الإسلامي الكردستاني لن يشارك في جلسة الأربعاء، بسبب محاولة التحالف الثلاثي مصادرة الآراء بالإكراه مبينا ان وضع البلد يتطلب الركون لزاوية التفاوض للخروج من الأزمة السياسية الحالية، وليس التعنت بالرأي والتمسك بفرض الإرادة على باقي الكتل السياسية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإسلامي الكردستاني يعلن مقاطعته جلسة الأربعاء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإسلامي الكردستاني يعلن مقاطعته جلسة الأربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).