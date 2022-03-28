عزل قائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية على خلفية حرق مقر الحزب الديمقراطي

2022/03/28 | 14:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بعزل قائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية على خلفية حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “تم عزل قائد الفرقة الاولى شرطة اتحادية من منصبه وإحالته للتحقيق مع مجموعة من الضباط بسبب تقصيرهم في واجباتهم، وذلك على خلفية حرق مقر الحزب الديمقراطي […]

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