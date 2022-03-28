القبض على 4 ارهابيين ومداهمة وكرين للدواعش في 3 محافظات

2022/03/28 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

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الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على اربعة ارهابيين وتداهم وكرين للدواعش في الانبار وديالى وغربي نينوى==========بعمليات نوعية ومعلومات غاية بالدقة لشُعبْ استخبارات الفرق الاولى و الخامسة والعاشرة والخامسة عشر وبالتعاون مع قوات من قيادة القوات البرية في قواطع عمليات الفرق المذكورة اسفرت عن القاء القبض على اربعة ارهابيين احدهما اثناء محاولتة دخول منطقة الصقلاوية بالفلوجة الانبار والاخر بعد مداهمة منزله بتل عبطة بقضاء الحضر غربي نينوى.

فيما القي القبض على الارهابيين الاخرين في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى .وهم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب.كما تمكنت المفارز الاستخبارية في الفرقة الخامسة وقوات برية من مداهمة وكرين لداعش الارهابي في قضاء الرطبة وتضبط٦٠٠ اطلاقة عيار ١٤،٥ ملم ،٢٦ قنبرة هاون مختلفة.١٢ عبوة وقداحة وحشوة دافعة٦مقذوفات مختلفة .وقد تم تسليم الارهابيين الى جهات الطلب بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.

فيما قامت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعيا.

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