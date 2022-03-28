2022/03/28 | 14:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم وزراء خارجية الدول الست المجتمغة فيما يُعرف بـ"قمة النقب" أعمال القمة بمؤتمر صحفي استعرضوا فيه أبرز النقاط والمعاني التي حملها هذا الاجتماع السداسي والذي شهد إدانة للحادثة التي شهدتها مدينة الخضيرة في إسرائيل.

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