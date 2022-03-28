2022/03/28 | 14:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم بقتل صديقه بسلاح قناص في الشنافية.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “بعد التحقيق في مركز شرطة الشنافية مع أحد المتهمين اعترف بالقتل والبالغ من العمر ١٧ سنة والذي اعترف أثناء التحقيق قيامه بقتل صديقه بواسطة قناص حينما كانوا […]

ظهرت المقالة بسلاح قناص..



القبض على متهم بقتل صديقه في الديوانية أولاً على ايرث نيوز.

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