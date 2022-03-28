النتائج الكارثية للحرب الاوكرانية .....!!!!! - زياد عبد الفتاح الاسدي

2022/03/28 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي لم يكد الاقتصاد العالمي يبدأ بالتعافي الخجول من التراجع والخسائر الاقتصادية الهائلة وارتفاع معدلات التضخم على الصعيد العالمي وغير ذلك من التداعيات المالية والصحية والانسانية الحادة لازمة كورونا , حتى بدأ يدخل في أزمات إقتصادية اخرى لا يستهان بها ناتجة عن تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا والتي لا تُهدد فقط من جديد بتراجع الاقتصاد العالمي واختلال اسواق النفط والغاز والتجارة العالمية , بل ستُهدد أ ......





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