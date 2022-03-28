2022/03/28 | 14:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، إيقاف نشاطاته في العاصمة بغداد بعد احراق مقره للمرة الثانية.وذكر الحزب في بيان اطلعت عليه وكالة ايرث نيوز، انه قرر إبقاء المقر على وضعه الحالي واغلاقه وتعليق النشاطات لحين تقديم الحكومة ضمانات امنية كافية لعودة العمل.

ظهرت المقالة بعد حرق مقره للمرة الثانية..



الحزب الديمقراطي الكردستاني يوقف نشاطاته في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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