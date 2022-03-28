قراءة الطالع والكف.. تجارة الوهم- قيس الدباغ

2022/03/28 | 14:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس الدباغ إن الذين يمتهنون هذه الحرفة ليس لديهم أدوات للإطلاع على الغيب المستور، ولكنهم يتحركون ضمن إطار ودائرة الغيب الظاهر، فهم يركزون على قراءة الطبائع والعادات ضمن تراتبية المنطق وما ستؤول اليه الأمور المحكومة بالمنطق فمثلا لو سار رجل لوحده وهو مغمض العينين قرب نهر النتيجة المعروفة انه سيسقط في النهر لامحالة وخصوصا […]

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