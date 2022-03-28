"فعل الفاحشة بـ3 نساء".. بيان رسمي بعد إعدام سعودي في مكة

2022/03/28 | 14:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، بياناً بشأن تنفيذ حكم الإعدام بأحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة بعد إدانته بتهم عدة.

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