2022/03/28 | 15:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عزل قائد الفرقة الأولى.. إحالة ضباط في الشرطة الاتحادية للتحقيق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/28 | 15:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

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