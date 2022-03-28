نائب أمريكي: الشعب الروسي يشكل خطرًا على بوتين.. وهم يكتشفون ما يجري

2022/03/28 | 15:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن تستأنف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في وقت مبكر اليوم في تركيا، وذلك بحسب أحد أعضاء الوفد الأوكراني.يقول البعض إن المواطنين الروس هم من يملكون القوة الحقيقية لوقف هذه الحرب.

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