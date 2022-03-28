خلال ٢٤ ساعة.. القبض ٣٦ متهما بقضايا مختلفة في ميسان

2022/03/28 | 15:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على ٣٦ متهما بقضايا مختلفة، في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها نفذت حملة امنية واسعة، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على (٣٦) مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة كان أبرزها متهمين بجرائم […]

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القبض ٣٦ متهما بقضايا مختلفة في ميسان أولاً على ايرث نيوز.

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