حملة مرورية جديدة تستهدف مخالفات أرقام السيارات في العراق

2022/03/28 | 15:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الإثنين 28 آذار/مارس 2022، تنفيذها حملة لرصد الماخلفات المرورية التي تتعلق بأرقام السيارات.

وذكر المكتب الإعلامي لمدير المرور العامة طارق الربيعي في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن مفارز مديرية المرور العامة في بغداد والمحافظات بحملة واسعة لرصد المخالفات المرورية ومنها مخالفة التلاعب وتحريف وإخفاء معالم الأرقام للمركبات".

ودعتا البيان "سائقي المركبات الكرام بالالتزام والتقيد بالأنظمة والتعليمات المرورية وتجنب ارتكاب المخالفات لكي لا يعرضوا أنفسهم للمحاسبة القانونية".

وكانت مديرية المرور العامة، أعلنت في وقت سابق أنها ستقوم بتشديد المحاسبة بخصوص من لا يمتلكون إجازات السوق.

وقالت المديرية إنّ "مفارزنا المرورية في بغداد والمحافظات ستقوم بتشديد المحاسبة القانونية بخصوص سائقي المركبات الذين لا يمتلكون إجازة سوق".

وأضاف أنّ "عدم امتلاك إجازة سوق تعتبر مخالفة قانونية وحسب المادة 32 من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019".

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