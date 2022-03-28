مجلس النواب يباشر بقراءة تقرير مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي والتنمية

2022/03/28 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

باشر مجلس النواب، اليوم الاثنين، بقراءة تقرير مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي والتنمية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مجلس النواب باشر بقراءة تقرير مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

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