نافاس يستضيف عشرات اللاجئين الأوكرانيين

2022/03/28 | 15:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ جهز حارس مرمى باريس سان جرمان الفرنسي، الكوستاريكي كيلور نافاس، منزله لاستقبال عشرات اللاجئين الأوكرانيين، الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم مع روسيا.ونقلت “فرانس برس” عن مصادر في سان جرمان قولها، إن نافاس يستقبل قرابة ثلاثين لاجئ أوكراني في منزله.وقام الحارس الذي ضمن مع بلاده أقله خوض الملحق المؤهل إلى نهائيات […]

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