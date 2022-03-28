بعد أن قام بالاستهزاء من زوجته.. ويل سميث يصفع مقدم حفل جوائز الاوسكار (فيديو)

2022/03/28 | 15:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذُهل مشاهدو احتفال توزيع جوائز الأوسكار مساء الأحد ، عندما صعد الممثل ويل سميث إلى خشبة المسرح وبادر إلى صفع الممثل الكوميدي كريس روك.

وكان روك الذي شارك في تقديم الأمسية أطلق لتوه دعابة بشأن الرأس الحليق لزوجة ويل سميث، جادا بينكت سميث، المصابة بمرض يؤدي إلى تساقط الشعر بكثافة.

وشبّه الفكاهي روك شعر جادا بينكت سميث القصير برأس ديمي مور الحليق في فيلم G.I.



Jane للمخرج ريدلي سكوت عام 1997.



ولوحظ أن ما قاله روك أثار انزعاج جادا بينكيت سميث التي سبق أن تحدثت علناً عن تساقط الشعر الذي تعاني منه.

وما كان من ويل سميث الذي ضحك في البداية للدعابة إلا أن صعد إلى خشبة المسرح وصفع كريس روك، وسُمع صوت الصفعة في الميكروفونات وسط ذهول الجمهور الموجود في القاعة أو المشاهدين الذين تابعوا الأمسية من منازلهم.

وحصل النجم الهوليودي ويل سميث بعد ذلك على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم “كينغ ريتشارد” حيث يؤدي شخصية والد ومدرب بطلتي التنس سيرينا وفينوس وليامس.

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