تاريخ جديد للمونديال.. 360 دقيقة تفصل العرب عن إنجاز غير مسبوق

2022/03/28 | 15:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو الرباعي العربي الأفريقي، الجزائر وتونس ومصر والمغرب، على أبواب إنجاز تاريخي، عندما يخوض، الثلاثاء إياب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

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