2022/03/28 | 15:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JF6V5cU1O4o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بارزاني يوجه رسالة الى الرأي العام يدين فيها الأساءة للمرجعية | صبحي المندلاري) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بارزاني يوجه رسالة الى الرأي العام يدين فيها الأساءة للمرجعية | صبحي المندلاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).