المحكمة الروسية تسمح باستخدام “فيسبوك” و”إنستغرام” دون التورط في أنشطة غير قانونية

2022/03/28 | 15:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت محكمة حي “تفير” في موسكو أن قرارها بحظر أنشطة “فيسبوك” و”إنستغرام” المملوكة لشركة “ميتا” (المصنفة متطرفة على الأراضي الروسية)، لا يقيد استخدام هذه الشبكات الاجتماعية.وجاء في مسوغات الحكم الذي نشرته المحكمة، التي نقضت قرارها بعدم الإفراج عن النص الكامل للحكم، ونشرته على موقعها، أن استخدام هذه الشبكات الاجتماعية من جانب الأفراد […]

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