خلال عمليات تفتيش.. القبض على ارهابي والعثور على مضافات شمال بغداد

2022/03/28 | 15:36 - المصدر: السومرية نيوز

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باشرت قيادة عمليات الكرخ، اليوم الاثنين، بواجب تفتيش بساتين قاطع لواء ٥٩ في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

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