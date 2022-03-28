العتبة الحسينية المقدسة تفتتح مصنعاً لإنتاج الأدوية

2022/03/28 | 15:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

افتتحت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الاثنين، مصنع (اوروك) لإنتاج الأدوية، فيما دعا ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي الكوادر العراقية العاملة في المصنع الى تحقيق الكفاءة الدوائية للمنتوجات بما يضاهي المنتوج العالمي.

وقال الكربلائي في كلمة له خلال حفل الافتتاح التجريبي للمصنع، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، " نشد على ايديكم ونأمل ان يكون هنالك سرعة في تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة والرابعة للمصنع"، داعيا الى "تحقيق الكفاءة الدوائية للمنتوجات التي نعبر عنها بكفاءة الفعالية والتأثير للدواء وجودة المنتج بحيث يضاهي المنتوج العالمي".

واضاف ان "هدفنا وهدفكم هو خدمة بلدنا العراق، وأن نخدم مريضنا"، مشددا على "ضرورة توفير الجودة والكفاءة والارتقاء من اجل زرع الثقة لدى المواطن ووزارة الصحة ليتسنى تنفيذ المراحل الأخرى، وزيادة المنتوجات للمساهمة بزيادة نسبة انتاج الدواء داخل العراق".

يذكر أن العتبة الحسينية المقدسة ومن خلال ترجمة توجيهات ممثل المرجعية والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، تعمل على تنفيذ اهم المشاريع التي تساهم بخدمة المواطن، وتحقيق الامن في المجالات المهمة ولاسيما الامن الغذائي والدوائي والعمل على تقويض الاستيراد.

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