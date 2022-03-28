2022/03/28 | 15:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهد: نتطلع للفوز على سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
شهد: نتطلع للفوز على سوريا » وكالة الأنباء العراقية
رياضة
اليوم, 15:41
واع/
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهد: نتطلع للفوز على سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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