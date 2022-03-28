علي حرب ومهمة دحض الماركسية للمرة الألف وواحد! - علاء اللامي

2022/03/28 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي يفاجئك أحيانا مقدار السذاجة والسطحية التي يناقش بها بعضُ مثقفي الليبرالية العرب - حتى لو كان هذا البعض متمكنا في تخصصه الفلسفي أو غيره - الماركسيةَ أو شخص وأعمال الفيلسوف والمناضل الاجتماعي ماركس.



هنا بعض الملاحظات حول ما كتبه الباحث ومدرس الفلسفة اللبناني علي حرب حول ما سمّاه "تهافت مقولة ماركس حول نهاية الرأسمالية"، في مقالة خفيفة وقصيرة على صفحته تطرق فيها إلى مقالة أخرى بقلم الروائية والمترجمة ......





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