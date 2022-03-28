2022/03/28 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني ،اليوم الاثنين، اغلاق مقره والابقاء على شواهد الأعتداء والتخريب، وايقاف جميع نشاطات الفرع السياسية والمدنية.

وقال الحزب في بيان “أن مقر حزبنا أحرق للمرة الثانية من دون اتخاذ أي اجراءات الحماية المطلوبة من قبل الاجهزة الامنية.

وجاء اغلاق المقر بعد أن قامت مجاميع كبيرة من الاشخاص بالتجمع أمام المقر في بغداد رداً على نشر تغريدة للمدعوا نايف كوردستاني والتي عبر عن رأيه الشخصي، حيث قامت تلك المجموعة باضرام النيران ببناية الفرع الخامس للحزب.

وتاياً نص البيان:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني يغلق مقره بعد الاعتداء علية للمرة الثانية (بيان)) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكردستاني يغلق مقره بعد الاعتداء علية للمرة الثانية (بيان)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).