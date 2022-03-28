2022/03/28 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاطار التنسيقي يطالب الحكومة بتوفير الحماية للنواب المستقلين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/28 | 15:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار التنسيقي يطالب الحكومة بتوفير الحماية للنواب المستقلين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار التنسيقي يطالب الحكومة بتوفير الحماية للنواب المستقلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).