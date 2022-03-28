المنتخب الوطني ينهي تحضيراته استعدادا لمواجهة سوريا يوم غد الثلاثاء

2022/03/28 | 15:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنهى المُنتخب الوطنيّ تدريباته استعدادا لمواجهة سوريا يوم غد الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة الى مونديال قطر.

وشاركَ في التدريبات جميع اللاعبين الثلاثين، وعَمدَ الجهاز الفني إلى تطبيقِ أسلوب اللعبِ الذي سيُتبع في المباراةِ، والتي ستكون مفصليةً للمنتخبِ الوطني بالرغم من أن الظفر بنقاطها لن يكن كافياً لقطعِ تذكرة المُلحق، حيث يستوجبُ (خسارة أو تعادل) المنتخب الإماراتي في مباراته الأخيرةِ أمام المتصدر المنتخب الكوري الجنوبي.

هذا وتقرّرَ أن يرتدي المنتخبُ العراقي الطقمَ الأخضر الكامل بينما يرتدي المنتخبُ السوري الطقم الأحمر، وسيقود المباراة طاقم تحكيمي ياباني ساحة وڤار.

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