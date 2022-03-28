الاستخبارات: القبض على متهم بحوزته اختام مزورة في صلاح الدين

2022/03/28 | 15:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية ،اليوم الاثنين، بالقبض على متهم بحوزته اختام مزورة لعدد من الدوائر الحكومية في محافظة صلاح الدين.

وبحسب بيان لوكالة الاستخبارات ، أعلنت أنها قامت “بعملية نوعية استندت الى معلومات دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهم بحوزتة عدد من الاختام المزورة لمجموعة من الدوائر الحكومية المهمة من بينها اختام لمحاكم التحقيق والجوازات والجنسية وجهاز الأمن الوطني”.

وأضاف البيان أنه “عملية القاء القبض على المتهم تمت في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين بعد استحصال الموافقات القضائية وبالجرم المشهود وبحوزتة اختام مختلفة”، مشيراً الى أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال اوراقة التحقيقية”.

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