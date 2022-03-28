علماء يتوقعون سلالات جديدة خطيرة بعد

2022/03/28 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوقع مجموعة علماء من بريطانيا

وإيطاليا، أن يكون التطور اللاحق

للفيروس التاجي المستجد أكثر خطورة

وأسرع انتشاراً، مقارنة بالمعروفة

حالياً.

وتشير مجلة NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY، إلى أن

الباحثين يقولو

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