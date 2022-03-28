يطير من فوق الجبال ببدلة بشرية خاصة.. لحظات مهيبة يوثقها رجل من السماء

2022/03/28 | 16:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا شاهدت في يوم من الأيام رجل يقفز من مرتفعات البرازيل ببدلة جناح، فستكون قد سنحت لك فرصة التعرف على غابرييل مارتينز، وهو مغامر يبحث عن أقصى درجات التحدي في جميع الرياضات التي يمارسها بحياته.

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