إغلاق أربعة أيام على نصف عاصمة الصين الاقتصادية

2022/03/28 | 16:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت مدينة شنغهاي الصينية، عن فرض إغلاق لمدة أربعة أيام على نصفها الشرقي، اعتبارا من اليوم الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا.وفي التفاصيل، يبدأ الاغلاق في العاصمة الاقتصادية للصين البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، والتي تواجه التفشي الأسوأ لفيروس كورونا منذ عامين، على مرحلتين الاثنين في شنغهاي، حيث سيفرض الحجر على […]

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