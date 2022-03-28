2022/03/28 | 16:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرثرنيوز/ يبدأ إغلاق على مرحلتين الإثنين في شنغهاي، العاصمة الاقتصادية للصين البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة وتواجه التفشي الأسوأ لكورونا.وسيفرض الحجر على سكان شنغهاي المقيمين في نصفها الشرقي ويُمنعون من مغادرة منازلهم حتى الأول من أبريل/نيسان عند الساعة 5 صباحاً، على أن يعقبه في هذا التاريخ إغلاق مماثل في النصف الغربي.وتسبب الإعلان […]

ظهرت المقالة بسبب كورونا..



إغلاق النصف الشرقي لشنغهاي “صور” أولاً على ايرث نيوز.

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