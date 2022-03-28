الصحة العراقية تسجل 6 وفيات و473 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022/03/28 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد.

وسجلت الصحة، 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 815 شخصا للشفاء”.

وأضافت، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 6 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 36925”.

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